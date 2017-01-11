Люди, с какими именами живут дольше, рассказали ученые

Обладатели имен Моисей, Илья, Мария и Анна имеют успешную карьеру
Ученые США провели исследования в результате которого выяснили, что люди с библейскими именами живут дольше.
Вопрос, как имя может повлиять на продолжительность жизни человека, всегда интересовал ученых. В своем исследовании эксперты собрали информацию о жизни почти 3 миллионов человек. Особое внимание уделялось имени и продолжительности жизни человека. Так специалисты выяснили, что люди с библейскими именами жили дольше людей с обычными именами.
Эксперты выделяют имена. Они отметили, что люди с такими именами имеют успешную карьеру. Скорее всего, этот феномен можно объяснить дискриминацией, так как люди с редкими именами не часто получают высокооплачиваемую работу.
Фото: radioesperanza.mx
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Теги: религия, имена, долголетие
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