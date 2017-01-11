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Здоровье

Эксперты рассказали, какие тренировки самые полезные

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Рекомендуется посвящать физическим нагрузкам не менее 150 минут в неделю

Занятия спортом один-два раза в неделю, снижают риск преждевременной смерти

Как показало исследование  специалистов из Университета Сиднея, Loughborough University и Гарвардской школы здравоохранения посещать спортзал и заниматься фитнесом каждый день не нужно. Уделяющие физическим нагрузкам только выходные дни люди на 30% реже уходят из жизни раньше времени.

Занятия спортом с периодичностью один или два раза в неделю для людей среднего возраста максимально сокращают риск преждевременной смерти, показало значительное по масштабу преследование.

Те, у кого нет времени заниматься спортом по будним, сами того не зная, уменьшают вероятность ранней смерти на 30%, а те, кто уделяет занятиям спортом и пробежкам каждый день, уменьшает риск преждевременной смерти всего на 5%. Такие заключения сделали специалисты наблюдая более чем за 63 000 жителей Великобритании. Они дают надежду миллионам людей старше 40, 50 или 60 лет, у которых есть время на спорт только по выходным.

Посвящать физическим нагрузкам не менее 150 минут в неделю, рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Речь идет об умеренно интенсивных упражнениях вроде велосипедной езды, пеших прогулок или садоводства. Если же дело касается высокоинтенсивных тренировок вроде занятий на тренажерах с весами и бега, то им можно посвящать 75 минут в неделю.

Однако исследователи доказали, что до тех пор, пока люди занимаются хотя бы один раз в неделю, вероятность преждевременной смерти у них существенно сокращается. Это касается даже тех, кто не соблюдает рекомендованного уровня тренировок. В реальности, они бывают даже более здоровыми по сравнению с теми, кто занимается каждый день.

Фото: livejournal.com

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Теги: тренировка, спорт, фитнес

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