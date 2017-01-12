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Названы продукты, которые портят вашу внешность

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Главным продуктом, который портит внешность, является алкоголь

Названы продукты, которые  следует исключить из рациона, чтобы стать максимально привлекательнее

Чтобы поддерживать свою красоту женщины и мужчины тратят очень много времени. Но согласно  выводам специалистов, косметических процедур и огромного количества вложенных денег совершенно недостаточно, очень важно соблюдать особенный рацион.

Специалисты назвали продукты, которые следует исключить из рациона питания, чтобы стать привлекательней.

Главным продуктом, который портит внешность, является алкоголь. Из-за спиртного кожа теряет влагу, в результате чего появляются морщины, особенно в носогубной области.  Кроме того, при частом употреблении алкогольных напитков меняется цвет лица, очевидно, что не в лучшую сторону, могут появляться отеки, которые непосредственно вредят внешности. Не стоит удивляться тому, что на коже стали образовываться сосудистые звездочки, покраснения, шелушения. Это также негативное воздействие спиртосодержащих продуктов.

Если вы стремитесь к тому, чтобы кожа оставалась красивой, следует отказаться от употребления большого количества сахара. Ведь именно продукты, содержащие в своем составе сахар, способствуют появлению морщин, пятен, акне, а также дряблости кожи. Чтобы не допустить подобных проблем, необходимо уметь сдерживать себя и отказываться от второй порции десерта.

Как известно молочные продукты приносят организму пользу, однако некоторые люди страдают непереносимостью лактозы. Жирные молочные продукты довольно часто становятся причиной появления прыщей, покраснений и шелушения. Очень важно понимать, что состояние кожи во многом зависит от того, как слаженно работает пищеварительная система.

Употребление продуктов содержащих транс жиры очень негативно сказывается на коже. В первую очередь это фастфуд. Эта еда имеет очень мало питательной ценности, а вот жиров содержит больше, чем достаточно. Из-за частого употребления возможно появление различных воспалений на коже, может нарушиться обмен веществ, что, естественно, скажется в целом на ее состоянии.

На состоянии кожи влияют многие факторы, особенно — образ жизни, режим дня и продукты, которые мы употребляем в пищу. Потому важно тщательно следить за всеми указанными составляющими, и тогда бороться за красоту кожи станет гораздо легче.

Фото: medikforum.ru

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Теги: внешность, красота, продукты

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