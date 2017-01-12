Ученые озвучили новый рецепт долголетия

Вовремя удаленные из крови вредоносные пигменты, дают возможность получить здоровые клетки, что позволит увеличить продолжительность жизни

Исследователи из Бостона озвучили новый рецепт долголетия. Открытие связано с удачной модификацией биомаркеров крови. Эти изменения продлевают генерирование кровеносных сосудов на несколько лет.

Более 5000 образчиков человеческой крови исследовали специалисты в ходе эксперимента на предмет показателей биомаркеров в момент изменения микрочастиц. Для дальнейшего изучения были выбраны образцы, которые положительно восприняли вмешательство извне. Специалисты выделили 26 подписей биомаркеров, которые несут информацию о возрасте и отвечают за формирование раковых клеток в организме человека.

Ученые называют это настоящим прорывом в медицинской сфере. Они определили те группы бимаркеров, которые необходимо контролировать. Если вовремя удалить из крови вредоносные пигменты, то можно получить здоровые клетки, которые смогут дальше правильно развиваться. Эти исследования стали отличной базой для дальнейшего изучения, в результате которых можно будет увеличить продолжительность человеческой жизни.

Фото: nepovtorimosti.ru