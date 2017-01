За неделю в Украине от морозов погибли 40 человек За последние суткимедики насчитали 11 умерших от холода в Украине

Твитнуть Из 40 летальных случаев в медучреждениях скончались три человека, на улице — 27 человек, в домах — 10 Только за прошедшие сутки в Украине от переохлаждений и обморожений умерли 11 человек. А за всю прошедшую неделю насчитывается 40 таких случаев. Эти данные привела на брифинге начальник управления экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения Украины Татьяна Тимошенко. «По состоянию на сегодняшнее утро 869 человек обратились за помощью в учреждения здравоохранения, из них госпитализированы 753 лица, и, к сожалению, мы имеем 40 смертельных случаев. По состоянию на сегодня это 40 человек, вчера это было 29 человек», — сообщила Татьяна Тимошенко. При этом она уточнила, что из 40 летальных случаев в медучреждениях скончались три человека, на улице — 27 человек, в домах — 10. Ранее "Комментарии" писали о том, что стало известно, скольких людей грипп убил за неделю. Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter . Источник: Comments.UA Теги: переохлаждение, Украина, морозы

