МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Здоровье

5 здоровых и сытных перекусов для детей

0

Малина является одним из плодов с самым высоким содержанием клетчатки - 8 грамм на 1 стакан!

Если вам кажется, что ваши дети постоянно испытывают чувство голода, испробуйте на практике эти питательные перекусы, которые помогут надолго сохранить сытость.

Вы слышите от своих детей «Я хочу кушать?»  примерно через 17 минут после того, как они поели? Вас, как родителя, это может очень расстраивать, но также важно выяснить, почему они так говорят. Дети могут питаться от скуки, так же, как это делают взрослые. Но другой вопрос заключается в том, что пища, которую они потребляют, не заполняет их маленькие животики, не приносит чувство сытости. Главные продукты, идеально подходящие для перекуса, такие как крендели, крекеры, фрукты и даже мюсли - просто не содержат достаточное количество питательных веществ, поэтому дети чувствуют себя голодными слишком быстро.

  Если вы ищете закуску, которая удовлетворит аппетит вашего малыша, вот пять идей:

   Сыр & Овощи

  В исследовании, проведенном в Корнельском университете, дети, которым подавали комбинированные закуски из сыра и овощей, испытывали большее чувство сытости при небольшом объеме потребляемых калорий, чем те, кто жевал  чипсы. Это происходит потому, что богатый белком сыр и богатые клетчаткой овощи являются естественными «заправочными» продуктами.

   Тост с авокадо

  В исследовании, в котором принимали участие взрослые, говорится, что те люди, которые съедали половину авокадо на обед, выявляли меньше желания есть в течение пяти часов после этого, чем те, кто не ел авокадо. Для вашего ребенка это будет также полезно, так как авокадо богаты здоровыми жирами, которые помогут держать в страхе чувство голода. Вы можете растереть четверть авокадо, намазав его на кусок тоста из цельного зерна, чтобы добавить в рацион дополнительные волокна.

   Малина & Йогурт

  Плоды с высоким содержанием клетчатки, которая впитывает в себя воду и разбухает во время того, как проходит через пищеварительную систему, заставляет человека чувствовать себя более сытым. Малина является одним из плодов с самым высоким содержанием клетчатки - 8 грамм на 1 стакан! - это примерно треть того, что необходимо детям школьного возраста в течение всего дня. Если свежая малина недоступна, используйте замороженные ягоды (только убедитесь, что они не содержат добавленного сахара). Добавьте ягоды в йогурт, богатый белком.

   Попкорн

   Попкорн является вкусным источником цельного зерна. В одном исследовании, в котором принимали участие взрослые, было обнаружено, что те, кто потреблял шесть стаканов попкорна чувствовали себя более удовлетворенными, чем те, кто ел только один стакан чипсов (который равен 6 стаканам попкорна по количеству калорий).

   Орехи или ореховое масло

  Такие орехи, как  арахис, кешью, миндаль и ореховое масло являются настоящими локомотивами, обеспечивая белок, полезные жирные кислоты, витамин Е и такие минералы, как марганец, калий и железо. Они содержат все питательные вещества, необходимые ребенку. В исследовании, в котором принимали участие взрослые, было установлено, что те, кто ел грецкие орехи на завтрак, были менее голодным во время обеда, чем те, кто их не потреблял. Вы можете есть орехи отдельно, в паре с сухофруктами, или добавить орехи или ореховое масло в смузи. Еще одно преимущество: в исследовании, проведенном журналом Nutrition Research, говорится: «когда дети и родители регулярно ели миндаль, их общее качество диеты улучшилось, и они получили здоровые бактериальные изменения в кишечнике». Ореховое масло может представлять опасность удушья для маленьких младенцев, поэтому смешайте небольшое его количество с кашей или пюре или нанесите тонким слоем на тост.

  Если ваша семья имеет историю сильной пищевой аллергии, или ваш ребенок имеет пищевую аллергию, или экзему – прежде, чем вводить данный продукт в рацион малыша, поговорите с вашим аллергологом.

       ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ПИТАНИЕ РЕБЕНКА 1,5-3 ГОДА

3 МИФА О ПРИДИРЧИВЫХ ЕДОКАХ

 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: питание, дети

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Назван продукт, который сделает мозг более здоровым

Назван продукт, который сделает мозг более здоровым

"> Семьи со странными привычками в еде

Семьи со странными привычками в еде

"> Самые красивые мамочки украинского шоу-биза

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза

"> Как предотвратить аллергию?

Как предотвратить аллергию?

Загрузка...

Последние новости

11:28

Клуб с самым дорогим составом в мире имеет полумиллиардные долги

11:28

Apple запуcкает видеосервис и ищет продюсера

11:17

В Австралии поездки за госсчет по личным делам стоили министру должности

11:17

В Крыму Россия развернула ПВО С-400

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Центр обслуживания граждан на проспекте Шевченко закрыт: в здании обыск

Центр обслуживания граждан на проспекте Шевченко закрыт: в здании обыск »

Харьков

В Абу-Даби покажут усовершенствованный харьковский БТР

В Абу-Даби покажут усовершенствованный харьковский БТР »

Запорожье

СБУ накрыла сеть продажи "паленой" водки в Запорожской области (ВИДЕО)

СБУ накрыла сеть продажи "паленой" водки в Запорожской области (ВИДЕО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.