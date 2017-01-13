5 здоровых и сытных перекусов для детей

Если вам кажется, что ваши дети постоянно испытывают чувство голода, испробуйте на практике эти питательные перекусы, которые помогут надолго сохранить сытость.

Вы слышите от своих детей «Я хочу кушать?» примерно через 17 минут после того, как они поели? Вас, как родителя, это может очень расстраивать, но также важно выяснить, почему они так говорят. Дети могут питаться от скуки, так же, как это делают взрослые. Но другой вопрос заключается в том, что пища, которую они потребляют, не заполняет их маленькие животики, не приносит чувство сытости. Главные продукты, идеально подходящие для перекуса, такие как крендели, крекеры, фрукты и даже мюсли - просто не содержат достаточное количество питательных веществ, поэтому дети чувствуют себя голодными слишком быстро.

Если вы ищете закуску, которая удовлетворит аппетит вашего малыша, вот пять идей:

Сыр & Овощи

В исследовании, проведенном в Корнельском университете, дети, которым подавали комбинированные закуски из сыра и овощей, испытывали большее чувство сытости при небольшом объеме потребляемых калорий, чем те, кто жевал чипсы. Это происходит потому, что богатый белком сыр и богатые клетчаткой овощи являются естественными «заправочными» продуктами.

Тост с авокадо

В исследовании, в котором принимали участие взрослые, говорится, что те люди, которые съедали половину авокадо на обед, выявляли меньше желания есть в течение пяти часов после этого, чем те, кто не ел авокадо. Для вашего ребенка это будет также полезно, так как авокадо богаты здоровыми жирами, которые помогут держать в страхе чувство голода. Вы можете растереть четверть авокадо, намазав его на кусок тоста из цельного зерна, чтобы добавить в рацион дополнительные волокна.

Малина & Йогурт

Плоды с высоким содержанием клетчатки, которая впитывает в себя воду и разбухает во время того, как проходит через пищеварительную систему, заставляет человека чувствовать себя более сытым. Малина является одним из плодов с самым высоким содержанием клетчатки - 8 грамм на 1 стакан! - это примерно треть того, что необходимо детям школьного возраста в течение всего дня. Если свежая малина недоступна, используйте замороженные ягоды (только убедитесь, что они не содержат добавленного сахара). Добавьте ягоды в йогурт, богатый белком.

Попкорн



Попкорн является вкусным источником цельного зерна. В одном исследовании, в котором принимали участие взрослые, было обнаружено, что те, кто потреблял шесть стаканов попкорна чувствовали себя более удовлетворенными, чем те, кто ел только один стакан чипсов (который равен 6 стаканам попкорна по количеству калорий).

Орехи или ореховое масло

Такие орехи, как арахис, кешью, миндаль и ореховое масло являются настоящими локомотивами, обеспечивая белок, полезные жирные кислоты, витамин Е и такие минералы, как марганец, калий и железо. Они содержат все питательные вещества, необходимые ребенку. В исследовании, в котором принимали участие взрослые, было установлено, что те, кто ел грецкие орехи на завтрак, были менее голодным во время обеда, чем те, кто их не потреблял. Вы можете есть орехи отдельно, в паре с сухофруктами, или добавить орехи или ореховое масло в смузи. Еще одно преимущество: в исследовании, проведенном журналом Nutrition Research, говорится: «когда дети и родители регулярно ели миндаль, их общее качество диеты улучшилось, и они получили здоровые бактериальные изменения в кишечнике». Ореховое масло может представлять опасность удушья для маленьких младенцев, поэтому смешайте небольшое его количество с кашей или пюре или нанесите тонким слоем на тост.

Если ваша семья имеет историю сильной пищевой аллергии, или ваш ребенок имеет пищевую аллергию, или экзему – прежде, чем вводить данный продукт в рацион малыша, поговорите с вашим аллергологом.

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