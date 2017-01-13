Медики назвали зарядку, которая защитит от инфаркта

Физические упражнения оказывают на организм человека такое же влияние, как при приеме сильных антиоксидантов

Всего 20 минут физических упражнений в день способны защитить сердце и весь организм человека от неприятных, а часто и серьезных заболеваний, таких как инфаркт, утверждают ученые.

Американские ученые объясняют, что каждый раз, когда человек делают зарядку, организм активизирует работу иммунной системы. Ученые знали, что физические действия действуют на тело как противовоспалительное средство, однако внутренний механизм этого влияния не был известен. Физические упражнения оказывают на организм человека такое же влияние, как прием сильных антиоксидантов.

Недостаточный уровень занятия физическими упражнениями является причиной сердечных приступов, инфарктов и инсультов. А в пожилом возрасте возрастает еще и угроза повреждений костей у людей, уровень холестерина которых считается недопустимым. Даже незначительное внимание человека к занятиям физическими упражнениями способно предотвратить развитие заболеваний и избежать угроз для организма, уверенны специалисты.

В организме при выполнении физических упражнений происходит изменение белкового и гормонального фона, а также колебание уровня определенных веществ. Так, например, на 5% снизился уровень концентрации белка TNF-альфа, который ответственен за реакцию организма на атаки микробных организмов и на раковые опухоли.

Фото: muscleoriginal.com