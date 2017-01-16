Какая пища продлевает жизнь, рассказали ученые

Укрепить сердечно-сосудистую систему и защитить от инсульта поможет острая пища
Исследование, проведенное в университете Вермонта показывает, что потребление острого красного перца чили является причиной того, что смертность в США снизилась более чем на 13%.
Главным образом, это связано с тем, что острая пища укрепляет сердечно-сосудистую систему и защищает человека от инсульта.
Новое исследование, подтвердило факт того, что острая пища действительно крайне полезна для организма человека и может продлить ему жизнь. Для доказательства этого были использованы отдельные данные, взятые организацией питания и здравоохранения, в которые вошли учетные записи более чем 16 тысяч американцев. Исследование проводилось на протяжении 23 лет.
Изначально брались во внимание характеристики здоровья людей с научной точки зрения и то, как они реагируют на ту или иную острую пищу. Выяснилось, что красный перец чили для многих стал действительно незаменимым продуктом, ведь с его помощью, можно понизить уровень холестерина в крови.
Некоторые также использовали данный продукт для того, чтобы бросить вредные привычки, вроде табакокурения и потребления алкогольных напитков.
Фото: 4tololo.ru
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: холестерин, перец, Чили
Последние новости
|
12:25
В Кыргызстане объявили день траура по погибшим в крушении «Боинга»
|
12:23
|
12:12
|
12:02
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0