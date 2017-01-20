Медики, назвали 8 способов, как снизить риск рака

Высокая двигательная активность, является важнейшим фактором препятствующим раку

Перечень рекомендаций, соблюдение которых поможет снизить вероятность развития онкологических заболеваний, составили медицинские эксперты.

Интересно и удивительно, но обыкновенное пиво способно оказывать, некоторую профилактику в борьбе с раком, оно защищает организм от патогенных микроорганизмов Helicobacter pylori, провоцирующих язвы и опухоли желудка.

Высокая двигательная активность, является важнейшим фактором препятствующим раку. Так как сидячий образ жизни, как давно выяснили ученые, может приводить к целому комплексу онкологических заболеваний.

Если вы не можете полностью отказаться от употребления жареного мяса, которое содержит много канцерогенных веществ, тогда обязательно маринуйте его, ведь маринад способствует образованию меньшего количества канцерогенов при обжаривании. Простейший маринад — смесь лимонного сока с оливковым маслом и соевым соусом.

Также для защиты от рака следует уменьшить объем потребляемой соли, прекратить готовить овощи в микроволновой печи, ведь она уничтожает полезные нутриенты, отказаться от аромасвечей, научиться правильно хранить фрукты и спать в темноте.

Все эти простые вещи помогут сохранить вашу жизнь.

Фото: mport.ua