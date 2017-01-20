МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Здоровье

Медики, назвали 8 способов, как снизить риск рака

0

Оказывать профилактику в борьбе с раком способно обыкновенное пиво

Высокая двигательная активность, является важнейшим фактором препятствующим раку

Перечень рекомендаций, соблюдение которых поможет снизить вероятность развития онкологических заболеваний, составили медицинские эксперты.

Интересно и удивительно, но обыкновенное пиво способно оказывать, некоторую профилактику в борьбе с раком, оно защищает организм от патогенных микроорганизмов Helicobacter pylori, провоцирующих язвы и опухоли желудка.

Высокая двигательная активность, является важнейшим фактором препятствующим раку. Так как сидячий образ жизни, как давно выяснили ученые, может приводить к целому комплексу онкологических заболеваний.

Если вы не можете полностью отказаться от употребления жареного мяса, которое содержит много канцерогенных веществ, тогда обязательно маринуйте его, ведь маринад способствует образованию меньшего количества канцерогенов при обжаривании. Простейший маринад — смесь лимонного сока с оливковым маслом и соевым соусом.

Также для защиты от рака следует уменьшить объем потребляемой соли, прекратить готовить овощи в микроволновой печи,  ведь она уничтожает полезные нутриенты, отказаться от аромасвечей, научиться правильно хранить фрукты и спать в темноте.

Все эти простые вещи помогут сохранить вашу жизнь.

Фото: mport.ua

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: пиво, профилактика, рак

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Медики назвали главные признаки появления рака

Медики назвали главные признаки появления рака

"> Представители, каких профессий находятся в группе риска рака, рассказали ученые

Представители, каких профессий находятся в группе риска рака, рассказали ученые

"> Как пиво влияет на здоровье: 6 неожиданных фактов (ИНФОГРАФИКА)

Как пиво влияет на здоровье: 6 неожиданных фактов (ИНФОГРАФИКА)

"> Медики назвали напиток, умеренное употребление которого, защитит от инфарктов и инсультов

Медики назвали напиток, умеренное употребление которого, защитит от инфарктов и инсультов

Загрузка...
Заступник керівника Львівської митниці поговорів на хабарі у 15 тисяч доларів
1415561Згідно повідомлення прес-служби ДФС, на Львівський митниці спіймали на хабарі у розмірі 15 тисяч доларів Юрія Борисова, який тимчасово виконував обов’язки заступника
Росія на кордоні з Україною збирає нову дивізію
24896-1_largeПоблизу кордонів України Російська Федерація 10 січня почала формувати мотострілкову дивізію, яка налічує понад 10 тисяч військових. Про це свідчать результати інспекції

Последние новости

20:25

Индийцы сдали на $9 млрд. больше купюр, чем было в обращении

20:02

В Украине простимулируют меценатов

19:50

В Черногории снизили оклады президенту, премьеру и министрам

19:34

Коноплянка стал шахтером

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Запорожский прокурор-наркоман попал в объектив (ВИДЕО)

Запорожский прокурор-наркоман попал в объектив (ВИДЕО) »

Одесса

ОНУ сокращает доплаты и отменяет надбавки к зарплате своих сотрудников

ОНУ сокращает доплаты и отменяет надбавки к зарплате своих сотрудников »

Харьков

В Харькове выберут проект памятника Героям Небесной сотни

В Харькове выберут проект памятника Героям Небесной сотни »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.