Как можно похудеть с помощью меда, рассказали ученые

Мед снабжает организм огромным количеством необходимых элементов, укрепляет иммунитет человека и нормализует работу внутренних органов
Ежедневный прием стакана теплой воды с медом поможет похудеть. К такому выводу пришли немецкие ученые, которые изучали полезные свойства меда.
Согласно статистическим данным, каждый житель Германии съедает один килограмм меда в год. О полезных свойствах меда узнали много веков назад, а немецкие ученые выяснили, что в сочетании с водой этот продукт усваивается организмом еще лучше. Благодаря сложному химическому составу мед снабжает организм, большим количеством необходимых элементов, укрепляя иммунитет человека и нормализуя работу внутренних органов.
В процессе своих исследований, ученые обнаружили еще одну интересную особенность. Если каждый день выпивать стакан теплой воды с медом, можно похудеть.
Фото: lozhka-meda.com
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