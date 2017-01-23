Как эффективно бороться с бессонницей, рассказали специалисты

Действенный метод, который поможет скорее уснуть – посмотр фильма с незамысловатым сюжетом

Как бороться с бессонницей рассказали Британские специалисты. Результаты проведенного исследования были опубликованы зарубежным научным изданием.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с бессонницей. Проблема в том, что истинные причины, по которым пропадает желание спать, до сих пор достоверно не изучены. Специалисты только предполагают, что бессонница может быть спровоцирована гормональными сбоями, которые чаще всего возникают у женщин, а также чрезмерной нагрузкой на психику. Тем не менее, ученые уверены, что бессонные ночи не проходят бесследно, и пагубно сказываются на здоровье и самочувствии человека.

Оптимальное время, за которое организм способен полноценно отдохнуть и набраться сил – восьмичасовой здоровый сон, выяснили специалисты. Но не все люди могут нормально выспаться ночью. Поэтому ученые разработали целый комплекс, который поможет в максимально короткие сроки избавиться от бессонницы.

Действенный метод, который поможет скорее уснуть – посмотреть фильм с незамысловатым сюжетом. Именно просмотр комедии поможет человеку расслабиться и отпустить нервное напряжение. Еще эксперты рекомендуют читать книги перед сном. Чтение – процесс для мозга довольно утомительный, поэтому расслабление и усталость наступят намного быстрее.

Данные методы приемлемы лишь для единичных и не свойственных случаев бессонницы. Если же проблемы со сном носят постоянный характер, следует немедленно обращаться к врачу.

Фото: nebolet.com