Если ваш ребенок отстает в учебе, пора изменить рацион питания – специалисты

К снижению успеваемости может приводить дефицит железа в организме

Исследователи выяснили, что страдающие от дефицита железа школьники учатся гораздо хуже всех своих ровесников, у которых достаточный уровень данного минералов в организме. Поэтому, если у вашего чада не слишком хорошие отметки в школе, самое время включить в его рацион побольше шпината, кале и красного мяса.

Включение в рацион ребенка этих продуктов может стать причиной появления в его дневнике большого количества хороших отметок, как выяснили исследователи. Они установили, что школьники и студенты ВУЗов, страдающие от дефицита железа, значительно хуже справляются с обучением по сравнению с теми их ровесниками, у которых уровень данного минерала находится в норме.

К счастью, употребление продуктов питания, насыщенных железом, в короткое время позволяет повысить успеваемость. И еще больший эффект дает включение в режим ребенка физических нагрузок.

Специалисты из Университета Небраски-Линкольна наблюдали за 105 молодыми студентками. Они решили установить, как воздействуют на успеваемость физические нагрузки и дефицит железа. Наблюдения показали, что обладавшие высоким уровнем данного минерала в организме девушки существенно превосходили своих ровесниц по количеству хороших отметок. Однако те студентки, которые помимо достаточного уровня железа еще и нагружали организм физическими нагрузками, демонстрировали самую выдающуюся успеваемость.

Железо помогает организму выполнять важнейшие функции, включая переноску кислорода кровотоком. Чем меньше кислорода получает мозг, тем хуже он справляется с выполнением своих повседневных задач, включая и процесс закрепления полученных знаний. Ранее ученые также доказали, что дефицит железа связан с усталостью, из-за которой люди теряют концентрацию и внимание.

Фото: girafbonya.ru