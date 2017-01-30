О каких болезнях расскажут глаза, узнали специалисты

Глаза являются не только зеркалом души, но и отличным индикатором болезней

Благодаря диагностике органов зрения можно определить наличие в организме тех или иных проблем — глаза, заявили медики. Они уверяю, что глаза являются не только зеркалом души, но и отличным индикатором болезней.

Люди, которые часто жалуются на нечеткость зрения, могут испытывать серьезные нарушения мозгового кровообращения, то есть находиться в состоянии, близком к инсульту.

Затуманенность зрения может развиваться как одно из осложнений сахарного диабета, особенно, если сопровождается снижением зрительной функции в условиях недостаточного освещения. Игнорирование этой проблемы может привести к значительному ухудшению зрения и даже полной его потере.

О неправильной работе щитовидной железы, свидетельствуют выпуклые глаза, так как железа вырабатывает аномальное количество гормонов.

Мутное кольцо, вокруг роговицы говорит об очень высоком содержании холестерина в крови. Однако после 40 лет подобная особенность считается нормой.

Опущение век может быть симптомом миастении — заболевания, которое нарушает иммунитет и ослабляет мышечный тонус.

Желтоватые белки глаз говорят о серьезных проблемах с печенью.

Подергивающиеся глаза — эффект, возникающий из-за хронического стресса и дефицита сна. Плюс, он может быть симптомом рассеянного склероза.

Фото: time-for-rest.com