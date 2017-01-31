Медики сообщили, от какой болезни защитит знание двух языков

Люди, знающие два языка с самого детства, в некоторой степени защищены от когнитивных нарушений

Ко многим преимуществам билингвизма можно прибавить и защиту от нейродегенеративных заболеваний, которую обеспечивает знание двух языков с детства — выяснили итальянские ученые, которые изучали особенности развития болезни Альцгеймера у билингвов.

Люди, знающие два языка с самого детства, в некоторой степени защищены от когнитивных нарушений, развивающихся в результате болезни Альцгеймера.

Около 85% билингвов, становящихся жертвами нейродегенеративных болезней, могут отсрочить появление заметных когнитивных нарушений примерно на пять лет, сообщили ученые из Университета Вита-Салюте Сан-Раффаэле,.

Это происходит благодаря особым нейронным связям, существующим в головном мозге двуязычных людей. Такие цепочки нейронов расположены, как правило, в участках мозга, отвечающих за планирование и непосредственное осуществление функций, то есть в областях, по которым в первую очередь бьет, например, болезнь Альцгеймера.

Фото: inosmi.ru