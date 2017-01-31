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Здоровье

Аппендицит: симптомы и лечение

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Каждый 20-ый человек сталкивается с проблемой аппендицита.

Признаки аппендицита обычно начинаются с небольшого повышения температуры и боли в области пупка. Узнайте, что вызывает аппендицит, и как вовремя обнаружить его симптомы.

   Что такое аппендицит?

 Аппендицит - это воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса) - узкое, слепо заканчивающееся трубчатое образование, просвет которого соединяется с просветом слепой кишки. Если просвет отростка закупоривается, аппендикс становится красным, опухшим, раздраженным и болезненным. Бактерии попадают в ловушку в аппендиксе и могут инфицировать ткани в этой области. При отсутствии лечения воспаленный отросток может привести к разрыву, что вызывает кровоизлияние и распространение инфекции в брюшной полости. Аппендицит затрагивает около 5% населения (один из 20 человек). Хотя аппендицит может произойти в любом возрасте, воспаление является наиболее распространенным среди подростков и молодых взрослых.

   Симптомы и признаки аппендицита

 Симптомы аппендицита у детей могут быть аналогичны тем, которые вызывают другие распространенные заболевания, таких как острый гастроэнтерит (инфекция кишечника, вызванная бактериями или вирусами) или запор. Аппендицит обычно начинается с небольшого повышения температуры (38 – 38,5 ° С), потери аппетита, боли в области пупка. Боль может приходить и уходить, но она будет постепенно увеличиваться и, в конечном итоге, становится постоянной. За болями в животе иногда могут следовать тошнота и рвота. Одни дети могут иметь умеренный понос, другие могут испытывать потребность чаще мочиться. Через несколько часов боль, как правило, перемещается в правую сторону нижней части живота - этот сдвиг сигнализирует о том, что воспаление распространяется из отростка в брюшную полость.

   Лечение аппендицита

 К сожалению, предотвратить аппендицит - невозможно.

 Большинство детей с болью в животе не имеют аппендицит, поэтому не следует давать обезболивающее ребенку с болью в животе перед исследованием врача. Лечение боли может замаскировать симптомы, позволив болезни развиваться дальше, что усложнит работу врача установить диагноз. Оповестите врача, если у вашего ребенка возникли симптомы, похожие на аппендицит. Врач может назначить анализ крови и рентген, хотя ни один тест не может диагностировать аппендицит с полной точностью. Иногда диагноз остается неопределенным, и врач направит ребенка в больницу для наблюдения.

 Если аппендицит не будет вовремя диагностирован, воспаленный и заблокированный отросток может лопнуть, и гнойная инфицированная жидкость попадет в брюшную полость. Это вызывает перитонит - воспаление слизистой оболочки брюшной полости. Когда инфекция распространяется в брюшную полость, состояние ребенка резко ухудшается, боли становятся сильнее, а температура может возрасти до максимально высокой. Желудок ребенка будет напряженным и болезненным даже на ощупь. Такое состояние может стать  опасным для жизни ситуации, ребенок немедленно нуждаться в операции аппендицита, чтобы хирургическим методом удалить зараженный отросток.

 Аппендикс удаляется с помощью традиционной хирургии, которая включает в себя длинный разрез в брюшной полости, или с помощью лапароскопической хирургии - менее инвазивный метод, при котором используют инструменты значительно меньшего размера и видеокамеру, которую вводят через несколько крошечных надрезов. В дополнение к хирургическому вмешательству, ребенок будет нуждаться в жидкости, которую вводят внутривенно, обезболивающих лекарствах и антибиотиках. Детей с неосложненным аппендицитом, как правило, выписывают домой из больницы в течение двух-трех дней, но если отросток лопнул, может стать необходимым более длительное пребывание в больнице.

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Теги: аппендикс, аппендицит

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