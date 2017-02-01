Программу введения доступных лекарств Кабмин отложил до апреля

В Министерстве здравоохранения объяснили, что для введения программы нужно больше времени

На сегодняшнем заседании Кабмина было принято решение отложить до 1 апреля введение в Украине референтного ценообразование на лекарственные средства.

Также с 1 апреля должна начать действовать программа реимбурсации лекарственных средств. Такие шаги и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун объяснила тем, что процесс перехода требует более длительного врени.

«Проанализировав подготовительную работу по введению регулирования, проведя консультации с производителями и операторами рынка, надлежащее исполнение регулирования требует более длительного переходного периода», – говорит Супрун.

Ранее «Комментарии" писали о том, что разработан 3D-принтер для печати лекарств дома.