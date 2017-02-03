Специалисты назвали опасные для здоровья продукты

Патогенные фармацевтические вещества содержатся в каждой третьей куриной тушке
Продукты питания, попадающие на прилавки розничных сетей, очень часто содержат опасные для человеческого организма вещества.
Недавно появившиеся результаты тестирования продуктов продемонстрировали, что патогенные фармацевтические вещества содержатся в каждой третьей куриной тушке. А в производстве, например, молока, участвуют больные лейкозом коровы.
Кроме курятины и молока, потенциально опасными являются овощи, в выращивании которых применяются агрохимикаты и пестициды.
Нормы, регулирующие применение удобряющих веществ, соблюдаются мало кем, в результате чего овощи, поставляемые на отечественные рынки, несут в себе больше угроз, чем потенциальной пользы.
Это и разнообразные аллергические проявления, и удары по щитовидной железе и пищеварительной системе, и многие другие проблемы со здоровьем.
Есть проблемы и со свининой, которая, как выяснилось, часто производится из животных, зараженных африканской чумой свиней.
Фото: dolgozhit.com
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