Медики назвали 6 простых способов профилактики рака

Продлить жизнь защитой от рака поможет голодание и аспирин

Американские медики представили 6 несложных способов профилактики организма от развития в теле человека раковых клеток.

Первый способ профилактики базируется на употреблении кофе. Люди, обильно употребляющие спиртные напитки, попадают в зону повышенного риска заболевания рака кишечника, печени, горла, груди (у женщин). Ученые субъективную и достоверно конкретную причину происходящего дать толком не способны, но некоторые выражают мнение, что кофе способствует уменьшению воспалительных процессов в организме.

Второй способ касается питания. Так называемая средиземноморская диета имеет возможность снизить риск заболевания раком простаты у мужчин, матки – у женщин, поскольку затормаживает развитие недуга. В состав диеты входит рацион питания, исключительно базирующийся на употреблении фруктов, поедании орехов, овощей, морепродуктов.

Третий способ профилактики – грудное вскармливание. Оно также относится к торможению развития раковых клеток в теле молодых и «бывалых» мам. Ученые говорят, некурящая мама, вскармливая ребенка больше 6 месяцев подряд, вырабатывает огромный потенциал защитного механизма от рака груди.

Четвертый способ – 12-часовое голодание. Такое голодание способствует снижению сахара у женщин, сбавляя темпы роста раковых клеток в груди. Также было замечено восстановление стволовых клеток человека и их очищение от отмерших.

Пятый способ – аспирин. В силу своих противовоспалительных целебных свойств, аспирин был рекомендован учеными из США, которые посчитали, что ежедневное употребление аспирина бережет организм человека от страшного недуга. После приёма аспирина в течение 10 лет у человека снижается риск заболеть раком на 35%, а 40% отводится на отнимание коэффициента смертности от него.

Шестой способ – эякуляция. Эякуляция способна предотвратить рак простаты. В исследованиях принимали участие 32 000 мужчин, среди которых было число молодых людей, получавших оргазм 21 раз в месяц, а вторые – 5 – 10 раз. В ходе испытания выяснился следующий факт: у более активных молодых людей наблюдалось снижение риска заболевания раком на 20%

Фото: livejournal.com