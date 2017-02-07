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Здоровье

Ученые создали уникальный протез, управляемый силой мысли

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Новый протез позволяет осуществлять значительно больше движений

Новый бионический протез контролируется мыслями через позвоночник

Ученые из Имперского колледжа Лондона создали первый в мире протез руки, который контролируется мыслями через позвоночник. Этот уникальный протез позволяет человеку осуществлять значительно большее количество движений.

Бионическая рука, контролируемая мыслями пациента, может стать новым уникальным протезом, намного превосходящим по уровню все существующие. Сегодня протезы рук реагируют на переключения мышц в культе пациента. Однако поскольку эти мышцы повреждены, то ампутанты могут лишь выполнять строго ограниченные два-три движения. Возможно именно поэтому до 50% пациентов, нуждающихся в установке протезов рук, отказываются от использования электронных устройств.

Однако соединение нервов в позвоночнике с неповрежденной частью мышц либо в груди, либо в бицепсе пациента позволяет ему осуществлять значительно более широкий ассортимент движений. Среди них возможность сжимать руку в кулак и разжимать ее, вращать запястьем, двигать вверх и вниз. Для выполнения всех этих движений пациенту нужно просто о них задуматься, как он это делает, когда управляет настоящей рукой.

Стоит человеку лишь задуматься о том, чтобы соединить два пальца вместе, как сигнал об этом передается нервам и мышцам. Электронные сенсоры на поверхности кожи улавливают этот сигнал и передают его на бионическую руку. Создатели этой технологии надеются, что они смогут запрограммировать значительно большее количество команд для нового протеза, что существенно повысит уровень жизни ампутанта. Эксперты из Имперского колледжа Лондона вместе с коллегами из Европы, Канады и США испытывают новую технологию, которая будет опираться не столько на мышцы, сколько на нервную систему.

Сейчас новый протез используется 6 добровольцами в медицинском центре при Университете Вены. У всех руки ампутированы либо ниже плеча, либо чуть выше локтя. После физиотерапевтических тренировок ампутанты смогли выполнять значительно более широкий круг движений, чем это вообще теоретически возможно при использовании ныне существующих роботических конечностей.

Фото: 24gadget.ru

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Теги: нервы, протез, сила мысли

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