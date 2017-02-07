Диетологи рассказали, как просто избавиться от лишних килограмм

Чтобы держать стабильный вес необходимо не переедать и не злоупотреблять вредной пищей

Нутриционисты рассказали, каким образом можно сохранить фигуру в норме и не набрать лишний вес.

Как всем известно, вес человека очень нестабилен и может в течение года снижаться, либо наоборот, увеличиваться. Чтобы держать стабильный вес необходимо не переедать и не злоупотреблять вредной пищей. Но есть еще один способ, который, по словам диетологов, позволит человеку предотвратить набор веса.

Британские ученые доказали, что ранний завтрак убережет людей от 13 лишних килограмм в год. Данное заявление специалисты сделали после проведенного исследования.

Согласно изученным данным, более половины людей не завтракают по утрам. Проведенный соцопрос показал, что 30% всех опрошенных не хотят есть с утра, 23% отдают предпочтение сну и попросту не успевают поесть перед работой, 12% респондентов просто не помнят о завтраке и еще у 12% нет времени на приготовление завтрака.

Как считают специалисты, корнем проблемы лишнего веса является отсутствие самого важного приема пищи – завтрака. Ведь именно с утра организму требуется наибольшее количество калорий и питательных веществ. Люди, пренебрегающие завтраком, в течение дня могут часто перекусывать различным фастфудом, что неизменно приводит к набору веса.

Фото: kudakrasivee.ru