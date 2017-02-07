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Здоровье

Названы привычки, которые старят человека на 12 лет

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Выглядеть моложе поможет отказ от некоторых привычек

Людям не надо впадать в крайности для того, чтобы выглядеть моложе

Сочетание некоторых привычек дает негативный комбинированный эффект, из-за которого человек подвержен ускоренному визуальному старению, выяснили Норвежские ученые.

Исследованием проблемы занимались ученые из Университета Осло. Они заключили, что комплекс таких привычек, как курение, малоподвижный образ жизни, плохое питание и злоупотребление спиртным добавляет к хронобиологическому возрасту лишние 12 лет. Это явление они назвали бихевиоральным старением.

В отличие от связанного с возрастом, и гормонального типа старения (хронобилогического) бихевиоральное зависит от ежедневного поведения и вредных привычек, сообщили медики.

Исследователей наблюдали за 5 000 человек в возрасте от 18 до 44 лет, чье самочувствие отслеживалось на протяжении 20 лет. По словам специалистов, у 314 человек из всего числа добровольцев в жизни присутствовали все четыре вредные привычки, а 387 человек были занесены в «здоровую группу» не злоупотребляющих ничем вредным и выглядевших моложе своих лет.

«В здоровую группу попали никогда не курившие участники эксперимента или давно бросившие, а также трезвенники и те, кто употреблял менее 2-3 алкогольных напитков в неделю. Сюда же вошли те, кто имел 2 часа физических нагрузок еженедельно и ел фрукты, овощи минимум 3 раза в день», - сообщили авторы эксперимента.

В результате наблюдений выяснилось: людям не надо впадать в крайности для того, чтобы выглядеть моложе. Для этого достаточно лишь сформировать поведение, доступное практически каждому человеку. При желании можно долго оставаться молодым и здоровым, резюмировали ученые.

Фото: fashionstylist.kupivip.ru

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Теги: молодость, привычка, старение

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