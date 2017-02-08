Найден способ снимать боль с помощью виртуальной реальности

Наблюдение за воссозданной в виртуальном пространстве копией собственного тела способно ослабить боль

Нейробиологи разрабатывают систему болеутоления, основанную на VR-технологиях. Они утверждают, что наблюдение за воссозданной в виртуальном пространстве копией собственного тела способно ослабить боль

«Если вам делают укол в руку, а вы, при этом, смотрите не на нее, а в сторону, то боль будет заметно ощутимее чем, если бы вы смотрели на руку. Этот давно изученный феномен обусловлен уникальными психосоматическими механизмами, которые, как мы уверены, можно с успехом использовать в медицине», — говорит нейробиолог Мария Санчес-Вивес.

По словам медика, феномен, на самом деле, даже еще более интересный, чем кажется на первый взгляд.

Головной мозг, в частности, может «перепутать» настоящую, принадлежащую телу конечность, с муляжом — это выяснилось в результате экспериментов, при которых исследователи щекотали муляж руки одновременно с настоящей конечностью подопытного, а тот был абсолютно уверен, что чувствует щекотку искусственной рукой.

Вместо существующего в реальном мире муляжа, уверена нейробиолог, можно использовать его виртуальную версию — это гораздо удобнее, да и возможности, открывающиеся благодаря виртуальной реальности, намного шире.

Фото: jetmedia.pro