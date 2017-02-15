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Найден способ избавления от наркозависимости

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Новый способ позволит более эффективно проводить курс лечения наркозависимости

Специалисты представили новейший метод избавления наркоманов от зависимости

Ученые из университета Британской Колумбии провели ряд экспериментов на мутантных мышах, у которых был обнаружен повышенный синтез каднерина. Он представляет собой молекулу, помогающую образовывать связи между клетками у живых организмов.Специалисты выдвинули гипотезу, что повышенный уровень каднерина приведет к тому, что животные будут быстрее привыкать к тяжелым наркотикам.

Но результат экспериментов оказался прямо противоположным — такие лабораторные грызуны значительно хуже привыкали к кокаину. В процессе изучения феномена ученые вкалывали мышам равные инъекции кокаина на протяжении трех дней. Уколы проводились в определенном отсеке клетки. Через некоторое время специалисты заметили, что мыши с повышенным уровнем каднерина реже заходили в отсек, где производились уколы. Это говорит о том, что у них медленнее развивалась зависимость.

Данная закономерность позволит в будущем проводить эффективное лечение наркомании, однако в настоящее время ученые сталкиваются с определенными сложностями. Введение больших доз каднерина человеку может привести к шизофрении и аутизму. Однако работа в этом направлении поможет проводить лечение наркозависимости анонимно и добиваться хороших результатов быстрее.

Фото: mignews.ru

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Теги: зависимость, наркотики, каднерин

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