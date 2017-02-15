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Здоровье

Врачи нашли эффективное лекарство от аллергии на пыльцу

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Положительный лечебный эффект сохраняется в течение многих лет

С аллергией на пыльцу в той или иной степени сталкивается каждый четвертый человек

Специалисты Имперского колледжа Лондона заявили, что испытали лекарства, которые отключают аллергию на пыльцу на протяжении нескольких лет. Предыдущие изыскания показали, что воздействие на пациентов постоянно растущим количеством пыльцы травы в течение двух лет является эффективным методом снижения тяжелых симптомов поллиноза в долгосрочной перспективе.

Многие жертвы сенной лихорадки предпринимали различные формы акклиматизации по мере приближения лета, однако новое исследование позволяет предположить, что для достижения долгосрочного эффекта пациентам необходимо проходить через трехлетнюю терапию. Два года иммунотерапии не обеспечивают длительных преимуществ, показало исследование.

Иммунотерапия, которая используется сегодня для борьбы с аллергией на пыльцу, не применяется в специализированных медицинских центрах среди пациентов, страдающих от очень серьезных аллергических реакций вроде анафилактического шока. Небольшие дозы лекарств можно применять дома. По оценкам экспертов, с поллинозом в той или иной степени сталкивается каждый четвертый человек, в большинстве случаев расстройство является следствием аллергической реакции на пыльцу травы.

Авторы исследования оценили эффективность двух разновидностей иммунотерапии, которые использовали экстракты травы – инъекций и таблеток под язык. Около 100 человек прошли через уколы, таблетки с действующим веществом и плацебо, но до конца исследования дошли 92 пациента. После двухлетнего курса терапии результаты показали, что обе разновидности лечения примерно одинаково снижают симптомы поллиноза, но через год пациенты, которые прекратили терапию, не добивались более существенного эффекта, чем при приеме плацебо.

Фото: allby.tv

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Теги: аллергия, поллиноз, пыльца

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