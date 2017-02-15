Названы виды спорта, которые помогут прожить подольше

Для достижения эффекта нужны регулярные тренировки

Исследователи из Университета Индианы выяснили, что виды фитнеса, требующие использования ракеток, увеличивают продолжительность жизни человека. Для достижения этого эффекта необходимо регулярно заниматься теннисом, бадминтоном или пинг-понгом.

Американские ученые воспользовались данными по 80 000 человек, проживающими в Англии и Шотландии. Наблюдения за этими людьми продолжались в течение 15 лет.

Авторы исследования считают, что полученные результаты доказывают важность не только общего объема физических нагрузок для увеличения продолжительности жизни человека, но и их разновидности. В частности, люди, увлекающиеся видами спорта, требующими использования ракеток, на 56% реже умирали от болезней сердца.

Несмотря на достаточно высокий процент, не все специалисты согласны с выводами исследования. В частности врач из Индианы доктор Ричард Ковач, работающий кардиологом, полагает, что ракетки здесь не причём. Главное выполнять интенсивные физические нагрузки, которые помогут сердцу стабильно прокачивать кровь через весь организм и оставаться здоровым.

Фото: tennisport.com.ua