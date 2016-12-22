США включили крупнейший китайский онлайн-ритейлер в черный список
22/12/2016 17:04
США включили Alibaba в список «пиратских рынков»
Власти США включили крупнейший китайский интернет-ритейлер Alibaba в список «пиратских рынков» из-за продаж нелицензированной продукции.
Четыре года назад сайт исключили из списка, однако сейчас властями США принято решение о включении интернет-магазина Taobao (принадлежит Alibaba Group) в список из-за продаж контрафакта, сообщает «РБК-Украина».
Президент Alibaba Group Майкл Эванс огорчен таким решением.
По его словам, пока непонятно, «было ли оно принято на основании фактов или же продиктовано политической обстановкой».
Фото: «РБК-Украина».
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