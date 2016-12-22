США включили крупнейший китайский онлайн-ритейлер в черный список

Власти США включили крупнейший китайский интернет-ритейлер Alibaba в список «пиратских рынков» из-за продаж нелицензированной продукции.

Четыре года назад сайт исключили из списка, однако сейчас властями США принято решение о включении интернет-магазина Taobao (принадлежит Alibaba Group) в список из-за продаж контрафакта, сообщает «РБК-Украина».

Президент Alibaba Group Майкл Эванс огорчен таким решением.

По его словам, пока непонятно, «было ли оно принято на основании фактов или же продиктовано политической обстановкой».

Фото: «РБК-Украина».