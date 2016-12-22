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Hi-tech

Toshiba объявила о «перезагрузке» сборки ПК

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Сокращение персонала прошло на уровне 40%

Сокращение персонала прошло на уровне 40%

«Домашние» системы Toshiba теперь выпускает исключительно для японского рынка, и их доля в потоке фирменных ПК Toshiba сократилась за пять лет с 80 % до 30 %

С целью укрепить фирменное производство ПК компания провела и проводит ряд мероприятий для повышения производительности труда персонала и модернизирует сборочный завод, сообщает «3Dnews».

Сборкой ноутбуков Toshiba занимается фабрика в Ханчжоу (Китай). На заводе внедрено несколько роботизированных линий, включая линию по финальному автоматическому тестированию собранных ноутбуков.

Эта роботизированная линия установлена в июле текущего года и, по словам представителя завода, не имеет себе равных среди конкурирующих производителей.

Пик продаж ПК Toshiba пришёлся на 2012 год, в течение которого она поставила на рынок 17,6 млн. систем.

По итогам финансового 2016 года (заканчивается в марте 2017 года) компания рассчитывает продать 3 млн. систем. Тем самым доля Toshiba, которая ранее входила в пятёрку крупнейших производителей ПК, сократилась до жалких 3 %.

Сокращение персонала прошло на уровне 40 % - до 2 900 человек.

Компания рассчитывает вернуться к прибыльности уже в текущем финансовом году.

Фото: «3Dnews».

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Теги: компьютер, персонал, Toshiba

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