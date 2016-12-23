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Hi-tech

Во Франции открыли «солнечное шоссе»

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Шоссе длиной в один километр вымощено 2800 квадратными метрами солнечных панелей

Шоссе длиной в один километр вымощено 2800 квадратными метрами солнечных панелей

Во Франции открыли первое «солнечное шоссе», дорогу, вымощенную панелями солнечных батарей

Те дают достаточно энергии, чтобы зажечь все уличные огни в небольшом нормандском городе Турувр, сообщает «Сегодня».

Шоссе длиной в один километр вымощено 2800 квадратными метрами солнечных панелей, покрытых смолой, которые подсоединены к местной энергосети.

Министр энергетики Сеголен Руаяль объявила четырехлетний «план по национальному развертыванию солнечных шоссе» с уже идущими проектами в западной Бретани и южном Марселе.

Около 2000 машин используют дорогу в Турувре каждый день, проверяя прочность панелей, выполненных французской инженерной фирмой «Кола». Идея, которую сейчас исследуют в Германии, Нидерландах и США, заключается в том, что эти дороги заняты автомобилями лишь 20% всего времени в году, а значит, есть огромные открытые пространства, которые могут впитывать солнечную энергию.

В фирме «Кола» говорят, что в теории Франция может стать энергетически независимой, вымостив лишь четверть миллиона километров дорог солнечными панелями.

Скептики тем временем смотрят, смогут ли панели выстоять под напором времени и погоды, а также под колесами тяжелых грузовиков. Солнечные панели, установленные недавно в Амстердаме на 70-метровом отрезке велосипедной дорожки, прошлой зимой были повреждены, но проблемы быстро решили.

Новые дороги называются Wattways, и проект уже получил государственную субсидию в размере 5 миллионов евро. Солнечные панели более эффективны, когда расположены под углом к солнечным лучам, как, например, на отвесных крышах, а не когда лежат строго по горизонтали.

Фото: «Сегодня».

 

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Теги: Франция, дорога, солнечные панели

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