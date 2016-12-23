В Украине закрыт очередной пиратский кинотеатр

Отделом противодействия киберпреступлениям в Запорожской области прекращена деятельность очередного веб-сайта, распространяющего «пиратский» контент
Речь идет о сайте mega-cinema.pp.ua, деятельность которого привела к убыткам правообладателей на общую сумму 1,2 млн. гривен, сообщает «РБК-Украина».
Указанный сайт был создан и администрировался 18-летним жителем Запорожья.
Ему уже предъявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения.
Фото: «РБК-Украина».
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Теги: Украина, сайт, mega-cinema.pp.ua
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