Пользователи нашли критический дефект в iPhone 7
23/12/2016 12:28
Неполадки возникают из-за дефекта шлейфа
Пользователь Reddit под ником teryakiwok пожаловался на проблемы в работе двойного модуля камеры нового iPhone 7 Plus
По его словам, камера смартфона просто «умерла»: «Я запустил приложение камеры и только увидел черный экран. Иногда получается сделать снимок, но он весь залит зеленым или фиолетовым цветами», сообщает «УНИАН».
Teryakiwok утверждает, что в момент, когда делаешь снимок, на экране появляется сообщение о перегреве устройства.
Также teryakiwok жалуется на то, что проблему невозможно решить обычной перезагрузкой смартфона и полным сбросом. Предполагается, что неполадки возникают из-за дефекта шлейфа.
Автор поста рассказал, что связался с другими пользователями, которые столкнулись с той же проблемой. Они отметили, что в авторизованном сервисном центре проблема была решена.
Фото: «РБК-Украина».
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