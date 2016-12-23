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Hi-tech

Объем экспорта IТ-услуг в Украине вырастет в 2016 году

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В 2017 году эксперты ожидают рост отрасли на 15-20%

В 2017 году эксперты ожидают рост отрасли на 15-20%

По итогам 2016 года объем экспорта IТ-услуг в Украине вырастет на 10-20% по сравнению с предыдущим годом 

Как считают эксперты, 2016 год стал годом стабилизации для отрасли – как в законодательном плане, так и во внутриэкономической ситуации, сообщает «РБК-Украина».

Отрасли удалось улучшить диалог с государством. Положительными моментами этого года для отрасли эксперты назвали принятие закона об упрощении экспорта услуг, увеличение госзаказа на выпускников технических специальностей, а также разработку законопроектов о защите интеллектуальной собственности, образовании, кибербезопасности и облачных технологиях.

Топ-менеджеры украинских IТ -компаний надеются, что в течение трех лет взнос индустрии в ВВП страны вырастет с 3,3% до 4,5%.

В 2017 году эксперты ожидают рост отрасли на 15-20%, если не будет наблюдаться сдерживающих развитие факторов.

Напомним, IT-отрасль Украины может вырасти в два раза к 2020 году.

Фото: «РБК-Украина».

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Теги: экспорт, Украина

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