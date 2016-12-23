Японский производитель электронных компонентов и носителей информации TDK Corp сообщил о покупке американского производителя чипов InvenSense, который поставляет датчики движения для Apple, Samsung Electronics и других производителей мобильных устройств

Стоимость сделки равна $1,3 млрд., сообщает «3Dnews».

Предложение TDK рассчитано исходя из стоимости акции InvenSense в размере $13, что на 20 % выше стоимости её цены на момент закрытия биржи во вторник. На следующий день акции InvenSense выросли в цене на 17 % до $12,72 за единицу. TDK сообщила, что финансирование сделки будет произведено из собственных средств.

InvenSense занимается производством гироскопов, которые отслеживают движение и вращение устройства в пространстве. В смартфоне они используются в том числе для определения горизонтального или вертикального положения устройства и игр виртуальной реальности, таких как Pokemon Go.

Apple является крупнейшим клиентом TDK. На неё приходится 11 % реализации японской компании. А у InvenSense производителю iPhone поставляется около половины продукции.

В роли эксклюзивного финансового консультанта TDK в этой сделке выступил банк Bank of America Merrill Lynch, а компанию InvenSense консультировала Qatalyst Partners.

Фото: «3Dnews».