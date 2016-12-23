TDK покупает производителя чипов за $1,3 миллиарда
23/12/2016 14:19
Предложение TDK рассчитано исходя из стоимости акции InvenSense в размере $13
Японский производитель электронных компонентов и носителей информации TDK Corp сообщил о покупке американского производителя чипов InvenSense, который поставляет датчики движения для Apple, Samsung Electronics и других производителей мобильных устройств
Стоимость сделки равна $1,3 млрд., сообщает «3Dnews».
Предложение TDK рассчитано исходя из стоимости акции InvenSense в размере $13, что на 20 % выше стоимости её цены на момент закрытия биржи во вторник. На следующий день акции InvenSense выросли в цене на 17 % до $12,72 за единицу. TDK сообщила, что финансирование сделки будет произведено из собственных средств.
InvenSense занимается производством гироскопов, которые отслеживают движение и вращение устройства в пространстве. В смартфоне они используются в том числе для определения горизонтального или вертикального положения устройства и игр виртуальной реальности, таких как Pokemon Go.
Apple является крупнейшим клиентом TDK. На неё приходится 11 % реализации японской компании. А у InvenSense производителю iPhone поставляется около половины продукции.
В роли эксклюзивного финансового консультанта TDK в этой сделке выступил банк Bank of America Merrill Lynch, а компанию InvenSense консультировала Qatalyst Partners.
Фото: «3Dnews».
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Теги: TDK, чипы, США, InvenSense
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