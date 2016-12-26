Канада признала доступ к интернету базовой потребностью человека
26/12/2016 10:19
Средняя скорость широкополосного доступа к глобальной сети в Украине составляла 11,2 Мбит/сек
В 2011 году ООН признала доступ в интернет одним из фундаментальных прав человека, но до сих пор не все государства подтвердили это решение в национальном законодательстве
Одна из наиболее развитых стран мира, Канада, исправила это упущение и назвала высокоскоростной широкополосный доступ к глобальной сети «базовым телекоммуникационном сервисом» для своих граждан, сообщает «УНИАН».
Решение подкреплено государственным фондом объемом $750 млн., который будет вкладывать средства в расширения интернет-инфраструктуры в сельской местности.
Телеком-регулятор страны CRTC установил целевой минимум скорости доступа к сети. Все граждане должны иметь возможность подключения к широкополосной связи на скорости от 50 Мбит/с для входящего трафика и 10 Мбит/с для исходящего. При этом ограничения по объему трафика должны отсутствовать.
По оценкам CRTC, два миллиона канадских домохозяйств (это примерно 18% населения) не имеют доступа к сети на обозначенных скоростях. Госфонд объемом $750 млн. профинансирует строительство инфраструктуры, необходимой для решения этой проблемы. Деньги будут вкладываться в течение пяти лет. Регулятор рассчитывает, что к 2021 году 90% канадцев будут иметь доступ к интернету на новых скоростях.
Что касается Украины, то в 2014 году предпринимались попытки внести доступ к интернету в число базовые прав граждан нашей страны. Но поданный в Верховную Раду в апреле 2014 года законопроект был отозван через полгода. Согласно отчету компании Akamai за четвертый квартал 2015 года, средняя скорость широкополосного доступа к глобальной сети в Украине составляла 11,2 Мбит/сек. Подключение к интернету всего человечества несет серьезные экономические выгоды.
Согласно исследованию Connecting The World, 100% проникновение интернета способно вывести 7% мирового населения (500 млн. человек) из-за черты абсолютной бедности и нарастить глобальный ВВП на $6,7 трлн.
Фото: fotokanal.com
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
12:31
Специалисты назвали прически, которые сделают вас моложе (ФОТО)
|
12:10
|
12:02
Глава «Укрзализныци» будет получать премию за регулярное подорожание билетов
|
12:00
Следователи прокуратуры и СБУ с автоматчиками атаковали офисы сразу нескольких аграрных компаний
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0