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Hi-tech

Канада признала доступ к интернету базовой потребностью человека

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Средняя скорость широкополосного доступа к глобальной сети в Украине составляла 11,2 Мбит/сек

Средняя скорость широкополосного доступа к глобальной сети в Украине составляла 11,2 Мбит/сек

В 2011 году ООН признала доступ в интернет одним из фундаментальных прав человека, но до сих пор не все государства подтвердили это решение в национальном законодательстве

Одна из наиболее развитых стран мира, Канада, исправила это упущение и назвала высокоскоростной широкополосный доступ к глобальной сети «базовым телекоммуникационном сервисом» для своих граждан, сообщает «УНИАН».

Решение подкреплено государственным фондом объемом $750 млн., который будет вкладывать средства в расширения интернет-инфраструктуры в сельской местности.

Телеком-регулятор страны CRTC установил целевой минимум скорости доступа к сети. Все граждане должны иметь возможность подключения к широкополосной связи на скорости от 50 Мбит/с для входящего трафика и 10 Мбит/с для исходящего. При этом ограничения по объему трафика должны отсутствовать.

По оценкам CRTC, два миллиона канадских домохозяйств (это примерно 18% населения) не имеют доступа к сети на обозначенных скоростях. Госфонд объемом $750 млн. профинансирует строительство инфраструктуры, необходимой для решения этой проблемы. Деньги будут вкладываться в течение пяти лет. Регулятор рассчитывает, что к 2021 году 90% канадцев будут иметь доступ к интернету на новых скоростях.

Что касается Украины, то в 2014 году предпринимались попытки внести доступ к интернету в число базовые прав граждан нашей страны. Но поданный в Верховную Раду в апреле 2014 года законопроект был отозван через полгода. Согласно отчету компании Akamai за четвертый квартал 2015 года, средняя скорость широкополосного доступа к глобальной сети в Украине составляла 11,2 Мбит/сек. Подключение к интернету всего человечества несет серьезные экономические выгоды.

Согласно исследованию Connecting The World, 100% проникновение интернета способно вывести 7% мирового населения (500 млн. человек) из-за черты абсолютной бедности и нарастить глобальный ВВП на $6,7 трлн.

Фото: fotokanal.com

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Теги: Канада, интернет, Украина, ООН

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