«ВКонтакте» запустит функцию самоуничтожения
26/12/2016 15:02
Функция будет доступна в мобильных приложениях «ВКонтакте»
Социальная сеть «ВКонтакте» планирует на этой неделе запустить функцию самоуничтожения сообщений
С помощью этой функции пользователи смогут выкладывать фото и видео, которые будут автоматически исчезать через 24 часа после публикации, сообщает «РБК-Украина».
В таких сообщениях можно будет использовать фильтры и надписи. Функция будет доступна в мобильных приложениях «ВКонтакте», на данный момент она тестируется в приложении для iOS версии 2.11.
Напомним, «ВКонтакте» запускает приложение онлайн-трансляций.
Фото: «РБК-Украина».
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Теги: ВКонтакте, сообщения, самоуничтожение
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