«ВКонтакте» запустит функцию самоуничтожения

Социальная сеть «ВКонтакте» планирует на этой неделе запустить функцию самоуничтожения сообщений

С помощью этой функции пользователи смогут выкладывать фото и видео, которые будут автоматически исчезать через 24 часа после публикации, сообщает «РБК-Украина».

В таких сообщениях можно будет использовать фильтры и надписи. Функция будет доступна в мобильных приложениях «ВКонтакте», на данный момент она тестируется в приложении для iOS версии 2.11.

Напомним, «ВКонтакте» запускает приложение онлайн-трансляций.

Фото: «РБК-Украина».