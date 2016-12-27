Треть мировых поставок смартфонов в 2017 году составят китайские устройства
27/12/2016 08:47
Рост поставок, приведет к резкому изменению рыночных долей основных игроков
ТОП-3 китайских поставщиков смартфонов (Huawei, Oppo и Vivo) в следующем году поставят на рынок более 500 млн. смартфонов, что составит треть всех поставок
По прогнозам компания Huawei планирует продать 170 миллионов смартфонов в 2017 году, Oppo на 160 миллионов и Vivo на 150 миллионов, сообщает «РБК-Украина».
Рост поставок, приведет к резкому изменению рыночных долей основных игроков, а также повлияет на рентабельность производителей смартфонов и поставщиков компонентов.
Напомним, глобальные поставки смартфонов в III квартале выросли на 6%.
Фото: «РБК-Украина».
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