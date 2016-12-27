Треть мировых поставок смартфонов в 2017 году составят китайские устройства

ТОП-3 китайских поставщиков смартфонов (Huawei, Oppo и Vivo) в следующем году поставят на рынок более 500 млн. смартфонов, что составит треть всех поставок

По прогнозам компания Huawei планирует продать 170 миллионов смартфонов в 2017 году, Oppo на 160 миллионов и Vivo на 150 миллионов, сообщает «РБК-Украина».

Рост поставок, приведет к резкому изменению рыночных долей основных игроков, а также повлияет на рентабельность производителей смартфонов и поставщиков компонентов.

Напомним, глобальные поставки смартфонов в III квартале выросли на 6%.

Фото: «РБК-Украина».