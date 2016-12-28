Panasonic инвестирует сотни миллионов в Tesla
28/12/2016 07:48
Производство планируется запустить летом 2017 года
Японская компания Panasonic инвестирует более 30 млрд. иен (256 млн. долларов) в завод Tesla Motors в США
Компании планируют запустить совместное производство фотоэлементов и модулей для солнечных батарей на заводе Tesla в Баффало (штат Нью-Йорк), сообщает «РБК-Украина».
Соответствующее соглашение уже подписано.
Производство планируется запустить летом 2017 года, а к 2019 году Tesla и Panasonic намерены выпустить модули общей мощностью в 1 гигаватт.
Напомним, о планах сотрудничества компании объявили еще в октябре.
Фото: «РБК-Украина».
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Теги: Panasonic, Tesla Motors, завод
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