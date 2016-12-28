Panasonic инвестирует сотни миллионов в Tesla

Японская компания Panasonic инвестирует более 30 млрд. иен (256 млн. долларов) в завод Tesla Motors в США

Компании планируют запустить совместное производство фотоэлементов и модулей для солнечных батарей на заводе Tesla в Баффало (штат Нью-Йорк), сообщает «РБК-Украина».

Соответствующее соглашение уже подписано.

Производство планируется запустить летом 2017 года, а к 2019 году Tesla и Panasonic намерены выпустить модули общей мощностью в 1 гигаватт.

Напомним, о планах сотрудничества компании объявили еще в октябре.

Фото: «РБК-Украина».