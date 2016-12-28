UMI подвергнется ребрендингу

Смена названия для компании является в подавляющем большинстве случаев сугубо маркетинговым ходом, если речь не идёт о судебных прениях и заявленных правах на интеллектуальную собственность

Приобщиться к тенденции решили в китайской компании UMI, сообщает «3Dnews».

UMI, известная своими смартфонами, в скором времени перевоплотится в UMIDIGI.

Выбранное название говорит о том, что экс-UMI желает ассоциировать новоиспечённый бренд с прежней компанией - её деятельностью на рынке мобильных устройств и заработанной репутацией. UMIDIGI намерена стать фирмой, которая благодаря опыту в разработке смартфонов планирует расширить ассортимент фирменной продукции и заявить о себе в качестве производителя разноплановой электроники. Среди проектов UMIDIGI значится выпуск и смарт-гарнитур, и компонентов «умного» дома, и роботизированных механизмов.

Флагманский UMI Z станет последним гаджетом, вышедшим под данным названием. Однако вакансии топового устройства пустовать долго не придётся: на смену UMI Z уже готова модель UMIDIGI Z Pro. Аппарат получит сдвоенную тыльную камеру, чем не мог похвастаться UMI Z, а за его быстродействие будет отвечать процессор Helio X27.

Первоначально заявленной датой выхода смартфона UMI Z значилось 26 декабря, а после - 29 декабря 2016 года. Однако в связи с ребрендингом релиз UMI Z и UMIDIGI Z Pro должен состояться в один день - 4 января 2017 года.

Полный лист спецификаций к UMI Z выглядит следующим образом:

- 5,5-дюймовая IGZO-матрица от Sharp с разрешением 1920×1080 точек;

- десятиядерный чип Helio X27 (MT6797X);

- 4 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR4;

- 32-Гбайт флеш-накопитель;

- поддержка карт памяти microSD ёмкостью до 256 Гбайт включительно;

- тыльная 13-Мп камера на базе модуля Samsung S5K3L8 с лазерным и фазовым автофокусами;

- аналогичный фронтальный сенсор Samsung S5K3L8;

- аккумулятор Sony на 3780 мА•ч;

- поддержка одновременной работы двух SIM-карт;

- встроенный в кнопку под дисплеем биометрический сканер Touch ID 2.1;

- предустановленная ОС Android 7.0 с фирменным пользовательским интерфейсом.

UMI Z предлагается в двух цветовых исполнениях - золотистом и серебристом. Цена на смартфон составит $280. Первые 10 тыс. покупателей, использовавших акционный купон номиналом $60, смогут приобрести гаджет по специальной цене в $220.

Напомним, что UMI предлагает один их самых доступных на рынке смартфонов с 6 Гбайт оперативной памяти «на борту» - модель UMI Plus E, которая стала первым устройством на платформе Helio P20.

Фото: «3Dnews».