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Hi-tech

Рынок услуг мобильной связи снова упал

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На рынке услуг мобильной связи продолжился спад

На рынке услуг мобильной связи продолжился спад

На российском рынке услуг мобильной связи продолжился спад, хотя темпы падения сократились более чем вдвое

В 2016 году выручка операторов от продаж услуг мобильной связи в РФ достигла 880 млрд. рублей, что на 0,3% меньше показателя годичной давности. В 2015 году доходы снизились на 0,7%, сообщает «3Dnews».

Эксперты говорят, что крупнейшие операторы зафиксировали уменьшение среднего счёта на одного абонента в месяц, однако этот спад был компенсирован сильными продажами устройств. В результате объём всего мобильного рынка в нынешнем году поднялся на 1,6% против 0,5-процентного роста в 2015 году.

В целом телекоммуникационную отрасль по итогам 2016 года эксперты оценили в 1,688 трлн. рублей, что на 1,6 % больше, чем годом ранее. В 2015 году был подъём на 1,5 %.

Выручка на российском рынке платного телевидения в нынешнем году составила 74 млрд. рублей, увеличившись на 11 % относительно прошлого года. Абонентская база здесь повысилась на 3% до 41 млн. клиентов.

В 2016 году объём сегмента широкополосного доступа в интернет вырос на 3,8 % до 181,5 млрд. рублей. Число частных пользователей в этом секторе увеличилось на 4 % до 31,2 млн. абонентов.

Фото: «3Dnews».

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Теги: рынок, Россия, мобильная связь

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