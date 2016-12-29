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Hi-tech

Россию могут отключить от мирового интернета

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РФ должна быть готова к отключению от мирового интернета

Советник президента России по интернету Герман Клименко рассказал о реализации инициатив, направленных на укрепление Рунета и импортозамещение в сфере программного обеспечения

По его словам, Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета, сообщает «3Dnews».

Клименко отметил, что высока вероятность «тектонических сдвигов» в отношениях с Западом в сторону ухудшения.

«Поэтому перед нами стоит задача - отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев. Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить», - сообщил советник президента.

Клименко отметил, что некоторые зарубежные компании не спешат выполнять требования российского закона и российских правоохранительных органов: «Например, Google систематично отвечает на 36 тысяч запросов от западных органов госбезопасности. И ни на один запрос от российских».

Клименко сообщил, что продолжаются работы в области развития электронных госуслуг. В частности, идёт проработка создания единого реестра граждан, с которым будут работать все органы власти. При этом каждый пользователь получит свой электронный паспорт с уникальным номером. Это позволит расширить спектр предоставляемых услуг и исключить ошибки из-за совпадения ФИО граждан.

Наконец, советник президента отметил, что российские чиновники уже заменили 30 % импортного программного обеспечения отечественным. Причём сейчас закупается 60 % российского и 40 % зарубежного софта.

Фото: «CyberSecurity».

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Теги: Россия, интернет, Запад

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