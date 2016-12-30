Amazon хочет использовать дирижабли

Крупнейший онлайн-ритейлер Amazon подал заявку на патент дирижаблей, которые можно использовать как склад при доставке дронами

В патенте компании описывается дирижабль, который находится на высоте 45 тыс. футов, используется как склад для хранения товаров и является стартовой площадкой для дронов, которые осуществляют доставку, сообщает «РБК-Украина».

В компании хотят использовать небольшие дирижабли, которые могли восполнять запасы расходных материалов и топлива.

Такое нововведение, как считают в Amazon, помогло бы экономить энергию, которая расходуется в значительных объемах, когда дроны запускаются с земли для доставки товаров клиентам.

Для запуска подобной технологии компании придется преодолеть ряд нормативных препятствий со стороны властей.

Напомним, в начале декабря Amazon открыл магазин без кассиров.

Фото: «РБК-Украина».