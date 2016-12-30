Акции Toshiba упали на 42% за 3 дня с 27 по 29 декабря

27 декабря акции Toshiba на Токийской бирже подешевели на 11,6%, 28 декабря - еще на 20,43%, сообщает «РБК-Украина».

Стоимость акций корпорации Toshiba на бирже упала по итогам торгов 29 декабря на 16,97% и составляет 258,7 иены.

В целом с 27 по 29 декабря акции Toshiba упали в цене на 41,6%. По сравнению с зафиксированным 15 декабря максимумом 2016 года (475,2 иены) стоимость акций Toshiba упала уже на 45,56%.

Резкое падение акций Toshiba началось после того, как 27 декабря корпорация объявила о том, что ее могут ожидать большие списания в связи с разработкой ядерной энергетики в США.

Ранее Toshiba купила активы работающей в сфере строительства АЭС компании CB&I Stone & Webster. Списания с корпорации могут вырасти с 87 млн. до нескольких млрд. долларов.

Компания потеряла 6,6 млрд. от рыночной стоимости.

Фото: «РБК-Украина».