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Hi-tech

Полиция США требует от Amazon записи, сделанные смарт-колонкой

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Руководство Amazon, несмотря на письменное предписание, ответило отказом

Мобильные устройства и смарт-электроника порой могут рассказать о владельце гаджета больше, чем соседи по дому, коллеги на работе и даже близкие друзья или родственники 

Полиция в ходе проведения расследования не упускает возможность приобщить компьютеры и смартфоны к делу, чтобы найти на их накопителях видео, фото, записи и уличить подозреваемого в преступлении, сообщает «3Dnews».

На этот раз в качестве «свидетеля» действий преступного характера или подготовки к ним арканзасская полиция в деле против Джеймса Эндрю Бейтса надеется привлечь смарт-колонку Amazon Echo. По мнению следователей из Бентонвилла, гаджет, взаимодействие с которым осуществляется посредством голосовых команд, мог стать невольным свидетелем убийства и передать на центральный сервер важные улики - поисковые запросы подозреваемого или сделанные устройством аудиозаписи.

Департамент полиции, предварительно получив соответствующий ордер от местных властей, обратился к Amazon с требованием предоставить доступ ко всем файлам, когда-либо отправленным с фигурирующей в деле модели Amazon Echo на серверы компании.

Руководство Amazon, несмотря на письменное предписание, ответило отказом и не стало раскрывать запрашиваемые сведения. Вместо этого Amazon ознакомила следователей с перечнем совершённых через их интернет-площадку покупок Джеймсом Бейтсом, а также выдала известные им реквизиты подозреваемого.

Правоохранители, занятые делом Бейтса, отметили, что в доме у подозреваемого они обнаружили несколько смарт-гаджетов, способных оказать помощь в раскрытии преступления. Обычный прибор учёта показал, что в ночь убийства было израсходовано почти 530 литров воды. Данный факт косвенно свидетельствует о причастности к убийству Виктора Коллинза, найденного мёртвым в ванной хозяина квартиры - Джеймса Бейтса. По версии полиции, такой объём воды потребовался подозреваемому для уничтожения следов, указывающих на его вину.

Адвокат Бейтса заявила, что полиция вправе воспользоваться сведениями, добытыми из смарт-устройств наподобие Amazon Echo.

Направленному в адрес Amazon из-за случая с Бейтсом, был получен следующий ответ: «Amazon не собирается разглашать персональные данные о клиентах без обоснованного юридического требования и в нарушение действующего законодательства».

Фото: «3Dnews».

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Теги: Amazon, полиция, США, колонка

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