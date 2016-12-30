Названы самые популярные приложения для смартфонов в 2016 году

Аналитическая компания Nielsen опубликовала рейтинг самых популярных приложений для смартфонов в 2016 году

Восемь из десяти самых популярных приложений принадлежит двум американским компаниям - Facebook и Google, сообщает «РБК-Украина».

На первом месте – приложение самой соцсети, у которой уже более 146 млн. уникальных пользователей (прирост за год составил 14%). На втором месте расположился Facebook Messenger, у которого уже порядка 130 млн. пользователей (+28%). Замыкает тройку – YouTube, принадлежащий компании Google. У популярного видеосервиса почти 114 млн. пользователей, рост за год составил 20%.

Наибольший прирост за год (+43%) показало приложение Amazon App, у которого более 65 млн. пользователей, а наименьший – Google Play (+8%), который установило чуть менее 100 млн. пользователей.

Фото: «РБК-Украина».