Google удалил 900 миллионов ссылок

Поисковик Google в прошлом году удалил 900 млн. ссылок, нарушающих авторские права, что в 2 раза больше, чем в 2015 году
Общее количество обращений правообладателей на удаление какого-либо материала превысило отметку в 1 млрд., сообщает «РБК-Украина».
Google оперативно реагирует на жалобы правообладателей, основываясь на принятом конгрессом США соответствующем законоадетельном акте - Digital Millenium Copyright Act.
При удалении ссылки на контент, нарушающий авторские права, компания размещает на странице с результатами соответствующими запросу уведомление об удалении доступа к той или иной странице, ссылаясь на вышеуказанный документ.
Напомним, Google Play очистят от ложных оценок и отзывов.
Фото: «РБК-Украина».
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