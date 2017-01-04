Google удалил 900 миллионов ссылок

Поисковик Google в прошлом году удалил 900 млн. ссылок, нарушающих авторские права, что в 2 раза больше, чем в 2015 году

Общее количество обращений правообладателей на удаление какого-либо материала превысило отметку в 1 млрд., сообщает «РБК-Украина».

Google оперативно реагирует на жалобы правообладателей, основываясь на принятом конгрессом США соответствующем законоадетельном акте - Digital Millenium Copyright Act.

При удалении ссылки на контент, нарушающий авторские права, компания размещает на странице с результатами соответствующими запросу уведомление об удалении доступа к той или иной странице, ссылаясь на вышеуказанный документ.

Напомним, Google Play очистят от ложных оценок и отзывов.

Фото: «РБК-Украина».