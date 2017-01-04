Qualcomm и Meizu заключили лицензионное соглашение

Qualcomm сообщила, что китайская Meizu Technology согласилась на заключение лицензионного соглашения, чтобы прекратить судебные разбирательства в Китае и трёх других странах

Американская компания доказала, что в состоянии защищать свою интеллектуальную собственность на самом крупном в мире рынке, сообщает «3Dnews».

Qualcomm подала судебный иск против Meizu в июне в Китае и нескольких других странах, где последняя вела бизнес. В результате соглашения патентные конфликты улажены не только в США, но также в Германии, Франции и США. Meizu будет платить Qualcomm лицензионные отчисления по примеру других китайских компаний.

Qualcomm получает львиную долю своей прибыли от лицензионных отчислений. Хотя продажи чипов формируют большую часть доходов компании, лицензионные отчисления сформировали в 2016 отчётном году 75 % её прибыли.

В феврале 2015 года Qualcomm сообщила, что заплатила $975 млн., чтобы уладить антимонопольное разбирательство, инициированное Китайской комиссией национального развития и реформ - компания обвинялась в доминирующем положении на рынке смартфонов. Достигнутое соглашение также устанавливало правила лицензионных отчислений, которые многие китайские компании не платили на тот момент.

После сложных переговоров сделка с правительством Китая в 2015 году позволила американской компании заключить лицензионные соглашения с большинством ведущих китайских производителей смартфонов. Сделка же с Meizu стала первой, достигнутой посредством обращения в китайский суд.

На прошлой неделе южнокорейский антимонопольный орган назначил 1,03 триллиона вон ($853 млн.) штрафа на Qualcomm за нарушение соответствующих законов. Это решение, которое Qualcomm будет ещё оспаривать в суде, является очередным этапом череды расследований, с которыми компания сталкивается в США, Европе и на Тайване.

Фото: «3Dnews».