Intel выкупил акций Here

Американская корпорация Intel стала владельцем 15% акций картографического сервиса Here
Финансовые детали сделки не разглашаются, сообщает «РБК-Украина».
Intel в рамках развития своей стратегии разработки платформ для самоуправляемых автомобилей таким образом получила доступ к важному ресурсу – картам.
Компания планирует совместное развитие новых технологий для создания сверхточных карт.
Сервис Here принадлежит специально созданному в прошлом году альянсу Audi, BMW и Mercedes.
Напомним, Intel запустил на Кубе производство ноутбуков и планшетов.
Фото: «РБК-Украина».
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