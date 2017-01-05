Intel выкупил акций Here

Американская корпорация Intel стала владельцем 15% акций картографического сервиса Here

Финансовые детали сделки не разглашаются, сообщает «РБК-Украина».

Intel в рамках развития своей стратегии разработки платформ для самоуправляемых автомобилей таким образом получила доступ к важному ресурсу – картам.

Компания планирует совместное развитие новых технологий для создания сверхточных карт.

Сервис Here принадлежит специально созданному в прошлом году альянсу Audi, BMW и Mercedes.

Напомним, Intel запустил на Кубе производство ноутбуков и планшетов.

Фото: «РБК-Украина».