Гаджеты, которые удивят нас в новом 2017 году

Устройства, гаджеты и девайсы, еще вчера считавшиеся фантастическими, скоро поступят в массовую продажу в США, Японии, Европе

Множество удивительных гаджетов представлены на всемирной выставке CES-2017 (Consumer Electronics Show), которая открылась в Лас-Вегасе 3 января и продлится до конца недели. Это, несомненно, событие номер один в мире потребительских новинок. Мы отобрали самые интересные и, предположительно, самые полезные устройства.

Виртуальную реальность можно пощупать ногами

Земляне все активней осваивают VR – виртуальную реальность. 2017-й, похоже, станет годом VR-аксессуаров. Чего мы только не видели с приставкой VR в последнее время: костюмы, беговые дорожки, тренажеры, велосипеды, всевозможные контроллеры и даже винтовки для виртуальных стрелков. Но вот VR-ботинок раньше встречать не доводилось. Придумали их инженеры японской компании Cerevo. Ботинки получили название Taclim, а первыми их смогут опробовать на себе посетители выставки CES-2017.

Ботинки Taclim предлагают пользователям вполне осязаемую обратную связь, осуществляемую при помощи множества датчиков движения и системы тактильных приводов. Например, когда пользователь пинает внутри виртуальной реальности противника, он ощущает столкновение своей ноги с его телом, а когда идет по снегу или лесной поляне, его ноги ощущают разную текстуру поверхностей, на которые он наступает. Те счастливчики, которые уже успели опробовать ботинки на себе, утверждают, что пока система работает неидеально, и обратная отдача срабатывает едва ли не через раз. Но можно предположить, что разработчики со временем устранят все досадные недоработки.

В продажу ботинки Taclim поступят осенью 2017 г. Президент компании Cerevo Такума Иваса видит основную сферу применения ботинок в рекламе различных услуг. Например, сотрудник ледяного катка сможет наглядно продемонстрировать потенциальным посетителям все прелести подобного развлечения, даже если они пока не умеют стоять на коньках. Стоимость Taclim составит от $1000 до $1500.

Беспилотные Ford готовятся к серийному производству

Концерн Ford на выставке CES-2017 покажет прототипы серийных гибридных авто, способных передвигаться без участия водителя. Ожидается, что в Лас-Вегасе представители концерна подробно расскажут о программном обеспечении и аппаратуре, установленных на прототипах.

Концерн давно объявил о намерениях делать автомобили, которые будут управляться компьютером, и даже показывал публике некоторые свои разработки. Но теперь беспилотные прототипы Ford заметно похорошели. Автомобиль оснащен новыми датчиками и камерами, которые уже практически не выделяются на кузове, но продолжают исправно выполнять возложенные на них функции. Камеры и лидары уже не свисают со всех сторон кузова, их спрятали в рейлинги и стойки корпуса. Количество лидаров уменьшилось с четырех до двух, но беспилотный автомобиль будет еще лучше ориентироваться в пространстве, ведь на новый прототип поставили их обновленные версии, дальность действия которых увеличена почти до 200 м.

На новенькие «Форды» поставят по три камеры и радиолокационных радара, после чего машины отправятся на тестирование в штаты Аризона, Калифорния и Мичиган. Серийное производство беспилотных авто концерн планирует начать в 2021 г.

Почему испортилось настроение, подскажут… очки

Среди гаджетов, которые будут представлены на выставке CES-2017, заслуживают упоминания и очки, разработанные итальянской компанией Safilo. Они уникальны тем, что способны считывать настроение носителя. К выпуску готовятся версии с простыми стеклами и с затемненными.

Внешне новые «умные» очки выглядят совсем как обычные очки. Нет никаких специальных камер и дисплеев. Зато в дужках и оправе спрятаны пять датчиков, способных регистрировать сигналы волн головного мозга человека. Полученные данные отправляются на особое приложение в смартфоне, где происходит их анализ и на основании полученных данных определяется настроение, а также факторы, которые влияют на его изменение. Понятно, что заметить перемену своего настроения человек может и сам, но вот чтобы понять причину – иногда не помешает подсказка.

Заявленный вес аксессуара составляет всего 36 г, а заряда аккумуляторов хватает на неделю непрерывной работы устройства. Подключаются очки к смартфону посредством Bluetooth.

Подобный гаджет разрабатывает и компания Apple. Она планирует, что в ее очках вместо обычных линз будут вставлены специальные дисплеи, на которые будут проецироваться изображения, тексты (в том числе контекстная реклама) и прочая информация. Safilo намерена обогнать Apple и внедрить подобные функции во вторую версию своих очков, но – при условии, что первая версия окажется популярной.

Faraday Future показала «убийцу Tesla»

Хотя еще недавно ходили слухи о больших финансовых проблемах компании Faraday Future, свой первый автомобиль на выставке CES-2017 она все-таки показала. Сомнения, терзавшие обозревателей и аналитиков, не оправдались: машина FF-91 выглядит и ездит просто замечательно. Но финансовые трудности компании все еще вызывают опасения: строительство завода приостановлено из-за долгов перед строительным подрядчиком, сумма которых уже перевалила за $50 млн.

Представители Faraday Future изначально заявляли, что их детище – один из главных конкурентов Tesla Motors. Автомобиль FF-91 обладает внушительными характеристиками: силовая установка в тысячу лошадиных сил, внутри установлен большой аккумулятор, одного заряда которого хватит на 600 км, а еще она разгоняется до 100 км/ч за три с небольшим секунды, чуть-чуть быстрее автомобилей Tesla Motors. И это далеко не полный список достоинств FF-91. Его максимальная скорость, по сообщениям производителя, будет составлять около 300 км/ч.

Машина «узнает» владельца и, когда он подходит, сама открывает ему двери. Лидары у FF-91 спрятаны под капот и убираются внутрь, когда не используются, поэтому их очень сложно заметить. Помимо лидаров, на передней и задней части авто расположено по 10 камер, 12 ультразвуковых сенсоров и 13 радаров, работающих на разные дистанции.

Сколько будет стоить FF-91, пока никто не знает, а производитель предпочитает отмалчиваться, приглашая желающих оформить предварительный заказ на авто, внеся $5000 авансом. Первые поставки автомобилей FF-91 намечены на 2018 г. Всего в первой партии будет триста автомобилей.

Демонстрация шикарной красотки с футуристичным дизайном, которая состоялась на CES-2017, не обошлась и без небольших накладок. Автоматическая парковка, не требующая вмешательства водителя, не сработала с первого раза. Руководил процессом лично глава компании LeEco, финансирующей проект. После того как он нажал на кнопку автопарковки, автомобиль никак не отреагировал. Процедуру пришлось повторить несколько раз, после чего машина все-таки смогла припарковаться. Вице-президент Faraday Future Ник Сэмпсон заявил, что сбой произошел из-за помех в помещении, отведенном под презентацию.

«Умная» расческа посоветует прическу

«Умные» вещи – несомненный тренд нынешней потребительской моды. «Умных унитазов», холодильников на Ubuntu и авторучек с гигабайтами памяти уже полно, поэтому никто не удивляется, когда очередной стартап начинает собирать на них деньги. Другое дело – маститые компании с международным именем. На выставке CES-2017 можно будет увидеть и даже испытать на своей голове «умную» расческу, созданную совместными усилиями одного из подразделений Nokia и компанией L’Oreal.

В прошлом году компания Nokia Technologies прикупила Withings, известного производителя гаджетов для людей, любящих фитнес и здоровый образ жизни. И именно специалисты Withings разработали такую массажную щетку, чье главное предназначение – привить пользователю привычку правильно расчесывать волосы. Внутри «массажки» упаковано множество датчиков, сенсоров и гироскопов, которые позволят устройству оценить состояние волос, выяснить, сильно ли они запутались, и помочь владельцу правильно расчесаться. Как помочь? Словами! – для этого в щетке есть микрофон.

Конечно же, есть у «умного» гаджета и мобильное приложение. Программа синхронизирует данные с прогнозируемой погодой, после чего выдает нечесаному пользователю рекомендации о том, как лучше ухаживать за волосами в погожий или дождливый день. Программа, естественно, плохого не посоветует, поэтому предложит тут же заказать новейшие косметические средства от L’Oreal.

Устройство появится в продаже ближе к лету. Цена на чудесную щетку, по сообщениям разработчиков, будет «ниже $200».

BMW обзаводятся голографическим интерфейсом

Автомобильный концерн BMW периодически представляет публике удивительные концепты технологий, некоторые из которых уже внедрены в транспортные средства этого производителя (например, персональный ассистент ConnectedDrive), а некоторые будут реализованы в течение ближайших нескольких лет (к примеру, концепт самобалансирующегося мотоцикла). Посетителей выставки CES-2017 концерн решил поразить своей новой разработкой, а именно – первым прототипом голографического интерфейса, который однажды обязательно появится в автомобилях будущего.

Голографический интерфейс получил название HoloActive Touch, и согласно предварительному описанию, он позволит водителю жестами рук управлять различными функциями автомобиля. Напротив приборной панели прямо в воздухе будут возникать различные элементы интерфейса, с которыми можно будет взаимодействовать своими пальцами так, как мы привыкли управлять сенсорными устройствами. Движения пальцев будет отслеживать специальная камера.

В BMW уверены, что за такими интерфейсами – будущее автомобильной промышленности. Но пока внедрять его в свои новые автомобили производитель не спешит. Сначала концерн хочет увидеть, как потенциальные покупатели отреагируют на первый прототип.

Rinspeed придумала гостиную на колесах

В другом направлении движется технологическая мысль компании Rinspeed. Она решила сделать автомобиль максимально комфортным для отдыха в нем.

Встал с утра, умылся, оделся, сел в машину, а она тебе кофейку! Устроился поудобнее на диванчике, посмотрел новости, которые проецируются прямо на стекла автомобиля, почитал новости в интернете, а тут уже и на работу автопилот довез! Красотища? Да. Увы, пока все это лишь мечты и концепты, но задумка у компании Rinspeed получилась интересная. Называется этот двухместный городской электромобиль Oasis – просто и со вкусом. Самое главное, что название очень точно отражает идею разработчиков.

Крыша автомобиля будет покрыта солнечной батареей, стекла мини-авто смогут выполнять роль диплеев – неплохая реализация модных нынче заигрываний с виртуальной и дополненной реальностью. Да, основная идея в том, чтобы сделать из Oasis продолжение гостиной, поэтому внутри есть кресла, кофемашина, телевизор, столик, а в задней части салона имеется отсек с климатическим контролем. Поэтому, кажется, там можно хранить что-нибудь вкусненькое.

Хотя по задумке концепт будет управляться автопилотом, в салоне имеется руль. Наверняка возникнут ситуации, когда без него не обойтись. К тому же эта мобильная и очень компактная машинка способна делать развороты на месте – такая маневренность в перегруженных транспортом городах должна оказаться очень кстати.