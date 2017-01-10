Количество сайтов, ворующих данные банковских карт, выросло почти в 5 раз

В 2016 году количество сайтов, ворующих данные банковских карт (фишинговых) в Украине выросло более, чем в 4,5 раза по сравнению с предыдущим годом
В прошлом году были обнаружены 174 мошеннических сайта, которые выманивали реквизиты банковских карт пользователей под предлогом предоставления несуществующих услуг, сообщает «РБК-Украина».
По данным ассоциации, 90 из них предлагали «пополнить» счет мобильного телефона, еще 54 мошеннических веб-ресурса якобы «совершали» денежные переводы с карты на карту. 28 преступных веб-ресурсов предлагали обе услуги.
Напомним, 12% украинцев сталкивались со случаями мошенничества с платежными картами.
Фото: «РБК-Украина».
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