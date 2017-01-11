KillDisk начал атаковать Linux-системы

Компания ESET предупреждает о появлении новой версии опасной вредоносной программы KillDisk, способной атаковать как компьютеры на базе Windows, так и системы под управлением Linux

Названный зловред ещё с 2015 года использовался для атак на некоторые энергетические и финансовые компании, сообщает «3Dnews».



В декабре 2016-го специалисты ESET изучали версию KillDisk, которая удаляла важные системные файлы, в результате чего заражённый компьютер переставал загружаться.

Новые варианты вредоносной программы шифруют файлы на инфицированном компьютере с целью получения выкупа. Причём злоумышленники требуют баснословную сумму в 222 биткоина - больше $200 тыс.

Последние модификации KillDisk атакуют и Windows-компьютеры, и Linux-машины, что повышает число потенциальных жертв. В частности, нападениям могут подвергаться серверные платформы.

Windows-версия зловреда использует алгоритм шифрования AES с 256-битным ключом (свой ключ для каждого файла). Ключ для расшифровки хранится на сервере злоумышленников.

KillDisk для Linux шифрует файлы при помощи алгоритма Triple-DES. Программа не хранит ключ шифрования на заражённом компьютере и не отправляет его на удалённый сервер, поэтому даже уплата выкупа не гарантирует восстановление данных. С другой стороны, по оценке ESET, в работе Linux-версии присутствует уязвимость, благодаря которой восстановление всё же возможно.

Фото: «3Dnews».