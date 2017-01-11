IBM установила рекорд по количеству полученных патентов

В минувшем 2016 году IBM установила новый рекорд по количеству полученных патентов, став первой компанией в США, зарегистрировавшей за год более 8000 патентов

В прошлом году специалисты IBM получали в среднем 22 патента в день, и в итоге компанией было получено 8088 патентов, сообщает «3Dnews».

Для сравнения, предыдущий рекорд, установленный американской компанией в 2015 г., равен 7355 зарегистрированных патентов. 22-й год подряд IBM возглавляет список ведущих обладателей патентов в США.

В рейтинге ведущих патентообладателей, составленном аналитической компанией IFI CLAIMS Patent Services, на втором месте находится Samsung с 5518 патентами, полученными в США.

Состав первой пятёрки остался неизменным по сравнению с 2015 годом. На третьем месте рейтинга находится компания Canon, четвёртом и пятом - Qualcomm и Google.

Всего в США было получено 304 126 патентов на изобретения, заявки на большинство из них были поданы в течение года. В их число не входят патенты на дизайн.

Достичь рекорда компании IBM помогли более 8500 изобретателей, проживающих на территории 47 штатов и 47 стран. Изобретатели IBM в Нью-Йорке получили более 2700 патентов, в то время как сотрудникам IBM в Калифорнии и Техасе было выдано более 1000 патентов в каждом штате.

Фото: «3Dnews».